Regjeringen tar grep for å sikre nok beskyttelsesutstyr

I statsråd fredag ble det etablert en forskrift i tilknytning til smittevernloven. Formålet er å sørge for at Norge har nok nødvendig utstyr som helsetjenesten kan få bruk for dersom koronaviruset sprer seg her i landet.

Først og fremst vil regjeringen skaffe seg oversikt over hva som er tilgjengelig, og private aktører skal derfor rapportere inn hva de har.

Men det er også viktig for regjeringen å hindre at lagre av medisinsk beskyttelsesutstyr selges ut av landet.

– Vi har etablert en forskrift som gjør det mulig å rasjonere på utstyr som er nødvendig i forbindelse med dette utbruddet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Forskriften gjelder alt fra munnbind og vernedrakter til øvrig aktuelt medisinsk utstyr. Høie håper at tiltaket kan løses i samarbeid med de private aktørene.

– Vi vil sikre oss at bruken av dette bidrar til å løse helsetjenestens utfordringer – fortrinnsvis i dialog med næringslivet, men vi har forskrift i bakhånd hvis vi har behov for det, sier han.

