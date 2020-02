NRK: Frp varslet Høyre om at de ikke ville støtte Sivertsen

NTB Innenriks

Det skal ha skjedd etter at SV stilte mistillitsforslag mot Sivertsen fredag.

NRK har fått opplysninger om varselet både fra kilder i Høyre og i Fremskrittspartiet.

Frp-ledelsen skal ha kommunisert på bakrommet at «dette går ikke lenger». Beskjeden skal ha hatt betydning for at Sivertsen trakk seg som fiskeriminister.

Fra sentralt Høyre-hold får NRK opplyst at beskjeden isolert sett ikke var det som gjorde at Sivertsen måtte trekke seg. Statsminister Erna Solberg bekrefter like fullt at Høyre var kjent med Frps standpunkt.

(©NTB)