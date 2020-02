Politiet utvider siktelsen etter Tromsø-dødsfallet til å omfatte voldtekt

NTB Innenriks

De to mennene i 20-årene ble i forrige uke siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand, men torsdag morgen opplyser Troms politidistrikt i en pressemelding at de også har siktet en av mennene for voldtekt.

Dette forholdet gjelder ikke saken om den 17 år gamle jenta, men er forhold som har fremkommet i etterforskningen, opplyser politiet. I tillegg er begge siktet for narkotikaovertredelser.

De to ble torsdag i forrige uke varetektsfengslet med full isolasjon i en uke, og vil nå bli begjært varetektsfengslet i henholdsvis fire nye uker og to nye uker.

De to mennene er kjent for politiet fra tidligere.

Det er foreløpig ikke klart hvordan den 17 år gamle jenta døde, men Lene Fabek, seksjonsleder for etterforskning i Tromsø-politiet, sa til Nordlys i forrige uke at de undersøker om dødsfallet er narkotikarelatert.

(©NTB)