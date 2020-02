Norwegian-aksjen faller kraftig – halvert på ei uke

NTB Innenriks

Kursen falt fra start torsdag, og fra lunsjtider skjørt nedgangen virkelig fart. Rett etter klokka 13 omsettes aksjen for 17,62 kroner. Det er en nedgang over 52 prosent den siste uka – og på ett år har selskapets aksje falt over 70 prosent.

Selskapet kom torsdag formiddag ifølge E24 med en avklaring rundt den konvertible gjelden selskapet har, etter spekulasjoner i markedet, men det ser ikke ut til å ha bedret stemningen.

Ifølge nettstedet er Norwegian-aksjen nå på sitt laveste nivå siden desember 2008.

