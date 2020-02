Kulturdepartementet vil stanse ulovlig pengespillreklame på norske TV-skjermer

NTB Innenriks

Kulturdepartementets lovproposisjon har som mål å endre kringkastingsloven for pengespillreklame på norsk TV.

– Dette forslaget har det vært viktig for meg og regjeringen å få på plass, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding.

Lovforslaget innebærer å gi Medietilsynet muligheten til å pålegge TV-distributører i å hindre tilgangen til markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

– Ikke bare vil disse tiltakene få stor betydning for personer med spilleproblemer, men det vil i tillegg bidra til likhet for loven og like vilkår for norske og internasjonale medieaktører, sier Raja.

(©NTB)