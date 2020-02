Helsetjenesten tar høyde for at 25 prosent av befolkningen blir koronasmittet

NTB Innenriks

– Hvis 25 prosent av befolkningen blir smittet, og det er det scenarioet Folkehelseinstituttet har bedt helsetjenesten planlegge for, så kan det medføre at mellom 160.000 og 280.000 ekstra personer tar kontakt med helsetjenesten på grunn av sykdom, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse torsdag.

Guldvog sa at det kan føre til mellom 14.000 og 16.500 ekstra innleggelser.

– Vi kan tenke oss at det er behov for fra 1.400 til 2.800 ekstra som må til intensivbehandling. I en slik situasjon må så å si all planlagt behandling utsettes i helsetjenesten, sa helsedirektøren etter et møte med Beredskapsutvalget for biologiske hendelser.

Forberedt på kraftige tiltak

Han opplyste videre at de er forberedt på å sette i verk kraftige tiltak i helsetjenesten.

– Vi jobber ut ifra at vi kan komme til å få strekk i kapasitet når det gjelder blant annet intensivbehandling. Vi har klarlagt smittevernutstyret. Forsyningssituasjonen ifølge Verdens helseorganisasjon er krevende. Det produseres mindre slikt utstyr i dag enn det verden har behov for. Vi forsøker å skape nasjonale løsninger, sa helsedirektøren.

Han opplyste at de har besluttet å kalle inn Norsk Totalforsvarsforum, som er et landsdekkende, forsvarsrelatert samarbeids- og interesseforum for organisasjoner og enkeltpersoner som er opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap.

Første tilfelle

Onsdag kveld kom nyheten om det første bekreftede tilfellet i Norge.

Folkehelseinstituttet bekreftet da på en pressekonferanse at en person har testet positivt på det nye koronaviruset, etter å ha kommet hjem fra de smitterammede områdene i Kina i helgen. Personen er ikke syk, men er satt i hjemmekarantene.

Senere samme kveld bekreftet Tromsø kommune at personen er bosatt i deres kommune, og at det er en kvinne.

– En svak positiv prøve kombinert med en person som nå er frisk, gjør det svært lite sannsynlig at personen er smitteførende, sa kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

