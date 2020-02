Virusfrykt preget Oslo Børs onsdag

NTB Innenriks

Virusdrevet nedgang i både USA tirsdag og i Asia onsdag er bakteppet for det kraftige fallet som rystet Oslo Børs onsdag morgen.

Etter bortimot to timers handel lå hovedindeksen på 872,30 poeng, en nedgang på 2,5 prosent. Hovedindeksen klatret imidlertid sakte, men sikkert oppover igjen utover dagen.

Nedturen fortsetter for Norwegian, som onsdag falt hele 14,1 prosent. Flyselskapet har blitt preget av virusfrykt den siste tiden og har falt hver dag siden 13. februar, skriver Finansavisen.

SAS-aksen falt også kraftig onsdag, og flyselskapet endte ned 10,4 prosent.

Røde tall i omsetningstoppen

Equinor ble den mest omsatte aksjen onsdag og endte opp 0,3 prosent. Energigiganten ble dermed en av få i omsetningstoppen med hodet over vannet.

Like bak endte hydrogenselskapet NEL, som falt med 6 prosent. Det endte i rødt også for DNB (-0,4), Yara (-2,8) og Telenor (-1,8).

Salmar, et av børsens største selskaper innen bransjen, la onsdag fram resultater for fjorårets fjerde kvartal. Resultatet før skatt endte på 891 millioner kroner, mot 1,37 milliarder i samme kvartal året før. Aksjen endte onsdag med et fall på 2,8 prosent.

Hopp i oljepris

Oljeprisen falt også kraftig onsdag morgen, men hentet seg brått inn igjen utover ettermiddagen. Ved 17-tiden lå prisen på et fat nordsjøolje på nøyaktig 55 dollar.

På de toneangivende børsene i Europa endte det noe blandet. I Frankfurt den tyske DAX-indeksen ned med 0,2 prosent, mens både CAC 40-indeksen i Paris og FTSE 100-indeksen i London lå på stedet hvil.

