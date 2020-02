Norwegian-fly i rute på Kanariøyene

NTB Innenriks

– Alle flyene som skulle fly hjem i dag, går som de skal og er i rute, opplyser Norwegian til NTB onsdag kveld.

Onsdag gikk flere avganger til Oslo, Bergen og Trondheim. Det gikk også flere avganger som førte danske og svenske turister hjem igjen.

Åtte Norwegian-fly har stått på bakken i Las Palmas etter sandstormene i helgen. Flere tusen passasjerer har vært strandet. Men nå ser det altså ut til at alle snart er hjemme igjen, og sent onsdag kveld sender Norwegian nok et fly fra Las Palmas til Oslo.

SAS har uttalt at de regnet med å få alle sine strandede passasjer hjem i løpet av onsdagen. Onsdag kveld er det kun litt over 100 nordmenn som fremdeles venter på å få komme hjem.

– Flyet skulle egentlig fly til Oslo i kveld, men Boeing har ikke godkjent at flyet kunne ta av. Dermed vil de bli sendt hjem med et ekstrafly i morgen tidlig, sier pressesjef Kristoffer Meinert i SAS Danmark til NTB.

(©NTB)