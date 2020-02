NRK varsler endringer etter PFUs Lotto-kritikk

NTB Innenriks

PFU mener at NRK har opptrådt kritikkverdig sett opp mot Vær Varsom-plakatens punkt 2.3, som omhandler åpenhet om bakenforliggende forhold.

– Slik utvalget ser det, er det ikke tydelig for publikum hva Norsk Tippings rolle innebærer ut fra sluttplakaten som vises i sendingene. Utvalget mener NRK med fordel kunne klargjort at det kun handler om ansvaret for selve trekningen i spillene, skriver PFUs sekretariat.

Varsler endringer

NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk sier til Medier24 at det er naturlig å gjøre endringer når det har kommet en slik uttalelse fra PFU.

Han sier at NRK nå vil se nærmere på saken og snakke med produksjonsselskapet Fabelaktiv om hvordan de kan gjøre endringer i sendingene.

Det var spillselskapet Kindred Group som klaget NRK inn for PFU fordi de mener at kanalens Lotto-sendinger bryter Vær varsom-plakaten på seks punkter. Men de fikk altså bare medhold på ett av punktene, der PFU endte med å gi kritikk.

– Tilfreds

– Vi er svært tilfreds med at PFU deler vårt syn, og vi regner med at de synspunktene som kom fram i diskusjonen, blir tatt på alvor. Vi mener at sendingene bidrar til å svekke skillelinjene mellom journalistikk og kommersielt innhold, sier talsperson Rolf Sims i Kindred Group til NTB.

Sims legger til at han mener det er oppsiktsvekkende at det er et utenlandsk spillselskap som er de første til å peke på at sendingene kan være problematiske.

NRK har tidligere avvist at de bryter god presseskikk med Lotto-sendingene. De sier at de ikke gjør dette av økonomiske grunner, men at de vises fordi de har allmenn interesse. NRK mener også at spillselskapets rolle tydelig kommer fram gjennom sluttplakatene i sendingene.

