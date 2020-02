Kvinne varetektsfengslet i fire uker, siktet for mordbrann i Nordreisa

NTB Innenriks

Samme kvinne ble i 2017 dømt for grovt skadeverk etter å ha tent på en annen bolig i Nordreisa i september samme år. Også denne gang var det mennesker i huset, der hun truet beboerne med kniv før hun tente på, men ingen ble skadd. Etter endt soning i oktober i fjor, flyttet hun tilbake til kommunen.

Onsdag ble hun fremstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett. Politiadvokat Christian Hanssen i Troms politidistrikt ba om fire ukers fengsling uten restriksjoner.

– Hun har samtykket til varetektsfengsling, sa hennes forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang, til Nordlys i forkant av fengslingsmøtet.

Han sier til NTB at det ennå ikke er tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Hun er ikke blitt avhørt, og det blir nok ikke noe avhør i dag. Det viktigste for oss nå er å se til at hun blir ivaretatt så godt som mulig, både i forbindelse med fengslingsspørsmålet og den videre etterforskningen, sier Fevang.

Rømte fra omsorgsbolig

Kvinnen bodde i en sikret kommunal omsorgsbolig med døgnkontinuerlig tilsyn, men klarte å rømme ut av et baderomsvindu i andre etasje.

Hanssen sier til avisa at brannen er en klar indikator på at siktede ikke er under tilstrekkelig kontroll.

–Vi kan ikke stole på at publikum er tilfredsstillende skjermet for det hun kan finne på, når det viser seg at hun klarer å ta seg ut derfra og gjøre de tingene vi mener hun har gjort, sier politiadvokaten.

For tre år siden sa operasjonsleder Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt til NTB at kvinnen, som da var 20 år gammel, er kjent for politiet og har en lang historikk.

– Vi snakker om psykiatri her, sa han.

Det er foreløpig ikke kjent om det vil bli foretatt en foreløpig judisiell observasjon av henne.

Hoppet ut av vinduet

Klokka 1.36 ble politiet varslet om at en kvinne gikk rundt i boligområdet i Sørkjosen med en øks, og de rykket ut med en patrulje.

Rundt et kvarter senere fikk de melding om et pågående innbrudd, og kort tid etter var huset overtent. 22-åringen ble pågrepet etter kort tid uten dramatikk.

Beboerne i huset, en kvinne og et barn, hoppet ut av et vindu, men ble ikke skadd. Boligen er totalskadd.

(©NTB)