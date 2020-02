Foreløpig obduksjon av død mann i Trondheim ga ingen sikker dødsårsak

NTB Innenriks

I en pressemelding onsdag skriver Trøndelag politidistrikt at den avdøde ble obdusert ved St. Olavs hospital tirsdag ettermiddag og at politiet mottok den foreløpige obduksjonsrapporten samme kveld.

– Det er ikke påvist noen sikker dødsårsak. Endelig obduksjonsrapport ventes i løpet av 2–3 måneder, skriver politiet.

To menn ble tirsdag siktet i saken, etter først å ha hatt status som vitner. I lys av informasjon som kom fram i den innledende etterforskningen ble de to siktet for å ha hensatt den avdøde i hjelpeløs tilstand.

