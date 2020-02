NTB Innenriks

Flåmsbana ble stengt lørdag ettermiddag på grunn av et snøskred mellom Blomheller og Berekvam. Skredet rev ned kontaktledningen og gjorde stor skade.

Vy opplyser til NRK at det fremdeles kan bli forsinkelser og innstillinger på strekningen til banen er tilbake i normal drift.

Bane Nor prioriterte å åpne Bergensbanen, der et tog med 115 passasjerer kjørte seg fast skredet som gikk ved Upsete stasjon mellom Mjølfjell og Myrdal sent lørdag kveld.

