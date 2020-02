FHI: Nordmenn som bodde på virushotell i Spania, blir vurdert lokalt i Norge

NTB Innenriks

De sju norske har bodd på et hotell der fire gjester er smittet med det nye koronaviruset. Fire av dem har kommet hjem, og de siste tre skal etter planen reise tilbake til Oslo onsdag, melder NRK.

Ifølge spanske medier er nær 1.000 gjester på hotellet H10 Costa Adeje Palace nå satt i karantene.

– Vi gjør ikke noen vurdering fra statlig hold av alle nordmenn som kommer hjem fra utlandet. Det er noe som gjøres på hjemstedet etter de rådene vi har gitt, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

Cruiseskip – spesielt tilfelle

Dermed gjelder det rådet som er gitt til alle andre som har vært i områder der covid-19 er påvist. Det går ut på å kontakte lokalt helsevesen om de har symptomer 14 dager etter hjemkomst.

På spørsmål om hvorfor ikke disse nordmennene blir isolert, slik som flere av cruisepassasjerene som var om bord i det virusrammede cruiseskipet Diamond Princess, svarer Aavitsland at situasjonen på cruiseskipet var helt spesiell med en veldig høy smitteforekomst.

– Jeg skjønner at landene som hentet ut sine fra det skipet, ønsket å ta seg av dem på en spesiell måte. Når det gjelder nordmenn som bare har vært i utlandet, så må man lokalt vurdere hvert enkelt tilfelle.

Alvorlig situasjon

Han avviser at norske myndigheter ikke tar virussituasjonen alvorlig og sier at de hele tiden vurderer tiltak, men at man må vurdere nytten opp mot eventuelle bivirkninger.

– Vi vil jo gjerne unngå å iverksette tiltak som ikke har noen særlig effekt, sier han.

I Italia er det innført strenge begrensninger på hvor innbyggerne kan gå og hva de kan gjøre. Flere offentlige bygg er stengt, og arrangementer er avlyst eller utsatt i Lombardia og Veneto.

– Det skal veldig mye til før vi anbefaler slike tiltak i Norge. Da skal vi ha beviser for at det virkelig har noe for seg. Nå blir det spennende å følge situasjonen i Italia framover, sier Aavidtsland.

