Solberg har tillit til Sivertsen

– Jeg mener han er en god fiskeriminister, og jeg har tillit til ham, sier Solberg til VG.

Sivertsen var mandag på Senja i Troms for «å rydde opp» overfor Lenvik kommune og har tilbakebetalt den etterlønnen han fikk utbetalt derifra. Han har også bedt om å få betale tilbake all godtgjørelse han har mottatt fra fylkeskommunen etter 1. januar.

Dagbladet avslørte tidligere i februar at Sivertsen fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han ble statssekretær.

Sivertsen fikk også full godtgjørelse for fylkestingsverv i Troms og Finnmark etter at han tiltrådte som statssekretær i november, og senere fiskeriminister 24. januar, skrev VG og Aftenposten mandag.

