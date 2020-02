Nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen

NTB Innenriks

Resultatene fra foreldreundersøkelsen som Utdanningsdirektoratet publiserer på Barnehagefakta.no, viser at ni av ti foreldre er svært eller ganske fornøyde med barnehagen. Foreldrene er særlig fornøyde med barnets trivsel og trygghet på personalet.

Nær to av ti foreldre er misfornøyde med bemanningen og en av ti foreldre er misfornøyde med mattilbudet.

Tallene viser videre at hele 94 prosent av barnehagene oppfyller bemanningsnormen, en økning fra 55 prosent i 2017. Undersøkelsen viser også at enkeltstående barnehager i gjennomsnitt har færre barn per ansatt enn de fem største barnehagekjedene.

Utdanningsdirektoratets undersøkelse viser at 64 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen, som er en økning fra 53 prosent i 2018.

Nesten 280.000 barn går i barnehager i Norge i dag og 92 prosent av barn i alderen ett til fem år har barnehageplass.

