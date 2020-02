Millionbot etter eksplosjon på metallgjenvinningsanlegg

NTB Innenriks

Det var i november 2017 at en smelteovn på metallgjenvinningsanlegget Metallco Aluminium på Eina i Vestre Toten eksploderte. Etter eksplosjonen oppsto det en kraftig brann på anlegget.

To menn mistet livet i eksplosjonen, og to andre ble skadd.

Nå er det tatt ut tiltale mot en leder ved bedriften for brudd på arbeidsmiljøloven, mens en annen mann ilegges et forelegg på 100.000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Samtidig ilegges Metallco et forelegg på 2,5 millioner kroner for brudd på arbeidsmiljøloven. Bedriften pålegges også å betale til sammen 653.575 kroner i oppreisning og skadeserstatning til de pårørende og skadde etter ulykken.

