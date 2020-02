Listhaug ut mot regjeringens asyltiltak: – Vi hadde aldri akseptert en slik løsning

NTB Innenriks

– Monica Mæland og Høyre var helt klare på at regjeringen ikke skulle myke opp innvandringspolitikken etter at Frp gikk ut av regjering. Men det tok dessverre bare en drøy måned etter at vi forlot regjeringen før den første oppmykningen kom, sier Sylvi Listhaug (Frp).

Det kommer etter at Justis- og beredskapsdepartementet mandag kveld sendte forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning på høring. Forslaget innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge kan få oppholdstillatelse.

– Å få oppholdstillatelse vil være positivt for den enkelte, som blant annet vil få mulighet til å arbeide og forsørge seg selv, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mandag.

Utsetter tvangsretur

Mens høringen pågår, har Mæland instruert utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur i de aktuelle sakene.

En 63 år gammel etiopisk kvinne som har bodd i Norge i 18 år, søkte i desember om å få bli i landet under regjeringens nye lovgivning, men ble i forrige uke pågrepet av politiet og hentet til Trandum for utsending, skriver Dagbladet. Vedtaket gjør at hun slipper å bli tvangsutsendt i påvente av det nye regelverket.

I forslaget heter det:

«Regjeringen har nå besluttet å innføre en engangsløsning som innebærer at det i en begrenset periode vil være mulig å få oppholdstillatelse for utlendinger som i utgangspunktet har plikt til å forlate landet, men som innen 1. oktober 2021 vil ha oppholdt seg her i mer enn 16 år, og som da vil ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år.»

– Oppsiktsvekkende

– Det er oppsiktsvekkende at justisministeren har stanset retur av personer som Politiets utlendingsenhet var i ferd med å sende tilbake til Etiopia, sier Listhaug.

Hun sier at Frp da de satt i regjering jobbet i flere år med å få på plass en returavtale med Etiopia.

– Når den endelig er på plass, stanser altså regjeringen hjemsendelsen av fullt returnerbare utlendinger uten beskyttelsesbehov, sier Listhaug.

Stortingsrepresentanten sier at partiet hennes aldri akseptert en slik løsning mens de satt i regjering

– Det sender helt feil signal. Bare man klorer seg fast lenge nok, får man til slutt amnesti og opphold i Norge. I tillegg vil dette kunne gjøre det vanskeligere å få folk med endelig avslag til å reise frivillig ut av landet. Tvangsreturer er svært kostbart og ressurskrevende for Norge, sier Listhaug.

Høyre: Frp var med på forhandlingene

I Granavolden-plattformen heter det at regjeringen skal «legge til rette for en engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har bodd lenger enn 16 år i Norge.»

Det betyr at en person som er 47 år og har vært i Norge i 18 år, vil kunne søke om opphold. Det samme vil en person som er 35 år, men som har vært 30 år i landet.

Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Trellevik sier at det er kun noen få uker siden Frp selv var med på å fremforhandle detaljene rundt dette.

– Ikke automatisk opphold

– Listhaug har en fascinerende kort hukommelse. Ikke en eneste returnerbar vil bli definert som ureturnerbar selv om Frp er ute av regjeringskontorene. De kan ikke vise til en eneste en som vil få opphold i denne saken på grunn av at Frp er ute av regjering, sier Trellevik til NTB.

Han understreker samtidig at det er normalt å sette saker i bero i forvaltningen under en høring som vil berøre enkeltsaker.

– Det betyr overhodet ikke at de får opphold automatisk. De vil bli behandlet etter regelverket på lik linje som alle andre, sier Trellevik.

