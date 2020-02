Norwegian og SAS forbereder oppstart av Gran Canaria-trafikken igjen

NTB Innenriks

De første Norwegian-flyene med strandede passasjerer letter etter planen fra Gran Canaria sent mandag ettermiddag. I tillegg setter selskapet opp ekstrafly. Det opplyser Norwegian i en pressemelding mandag formiddag.

SAS setter også opp et ekstrafly: «Det tar med passasjerer fra København til Gran Canaria (LPA) og returnerer deretter med 262 passasjerer til Oslo (OSL). Dette tar av fra LPA i løpet av sen ettermiddag/kveld. De som skal med dette flyet, får SMS fra SAS», skriver SAS i en pressemelding.

Sandfaste

Over 2.000 nordmenn er værfaste på Kanariøyene etter at store mengder sand har blåst inn over øygruppa.

– Været er bedre, og prognosen ser også bra ut. Vi har startet teknisk gjennomgang av flyene og håper at flere av dem blir klarert for avgang i løpet av dagen, opplyser SAS.

Flyplassen på Tenerife er fortsatt stengt. Den spanske flyplassoperatøren Aena opplyste like over midnatt natt til mandag at alle flyplasser på Gran Canaria er åpnet igjen. Flyplassen har redusert kapasitet, ifølge Norwegian.

– Status mandag formiddag er at vi jobber for å hente hjem reisende som er strandet på Kanariøyene. Sikkerheten har øverste prioritet, og derfor vil vi foreta en sikkerhetssjekk av de åtte flyene som står parkert på Las Palmas flyplass for å forsikre oss om at de ikke har tatt skade av sandstormene. Vårt mål er at flyene skal være ferdig inspisert i løpet av dagen, opplyser Norwegian.

Ekstrafly

Selskapet jobber også med å sette opp ekstrafly for å hente hjem passasjerer. De første flyene vil etter planen kunne lette fra Las Palmas sent mandag ettermiddag, men dette avhenger av værsituasjonen. Reisende vil få direkte beskjed så fort som mulig.

– Vi forstår og deler frustrasjonen til våre kunder, og det viktigste nå er å få alle som sitter strandet på Gran Canaria og Tenerife, hjem, melder Norwegian.

Dagens flygninger til Kanariøyene skal etter planen gå som normalt.

Selskapet vil holde de reisende oppdatert fortløpende og sende ut SMS-er så snart det er spesifikk informasjon å gi.

Sand fra Sahara

Flyplassene på øygruppa ble stengt lørdag, og søndag kom en ny sandstorm inn over Kanariøyene.

Til sammen ble åtte flyplasser på øygruppa stengt. Flyplassoperatøren Aena har opplyst at 822 flygninger så langt er påvirket.

Sandstormen forårsakes av en kombinasjon av vind og sandstøv fra Sahara, et værfenomen som kalles calima.

