Fiskeriministeren: Denne saken ble helt feil

– Jeg gjorde nok ikke det. Det er det som gjør at denne saken ble helt feil og at jeg har et sterkt ønske om å få annullert den etterlønnsavtalen som ble inngått og få gjort opp det som ble utbetalt, sier Sivertsen til NRK.

Mandag er han i hjemkommunen for å gjøre nettopp dette.

– Full jobb

Dagbladet har avslørt at fiskeriministeren fikk dobbel lønn da han både jobbet som ordfører i den nå avviklede Lenvik kommune og som statssekretær i regjeringen fra 4. november.

I tillegg søkte han om etterlønn i halvannen måned fra kommunen, og søknaden ble levert inn tre uker etter at han startet som statssekretær.

– Jeg måtte ta stilling til om jeg skulle søke om etterlønn eller ikke i midten av november, og da skulle jeg selvsagt ikke gjort det. For da hadde jeg tiltrådt en annen jobb, sier Sivertsen.

Han er tydelig på at han både gjorde en full jobb som ordfører og som statssekretær i fjorårets to siste måneder.

– Jeg var ganske tydelig da jeg tiltrådte som statssekretær om at jeg hadde både en rett og en plikt å avslutte den oppgaven jeg hadde og var valgt til som ordfører i Lenvik. Vi var midt i en relativt heftig innspurt med sammenslåing av fire kommuner og jeg var nødt til å holde den kursen videre slik at vi fikk avsluttet prosessene som pågikk.

– Stinker

SVs Kari Elisabeth Kaski synes «det stinker av hele saken».

– Han har bevisst sendt en søknad for å få etterlønn. Han har bevisst fått to godtgjørelser både for å være statssekretær og ordfører. Det er en sånn type politisk verv du oppnevnes til. Som du skal gjøre fullt og helt, sier hun til NRK.

SV har stilt spørsmål til statsministeren om hun kan ha tillit til en fiskeriminister som har opptrådt på denne måten.

– Det er vanskelig å se for seg at han har skjøttet de vervene med fullt fokus på begge to, og i det hele tatt har rett til å kreve de to godtgjørelsene, sier hun.

