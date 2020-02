Bru satser på CCS-konklusjon i høst

NTB Innenriks

Bru fikk mandag en omvisning ved Fortums forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo, det ene av to industrianlegg som er med i diskusjonene om fangst og lagring av CO2, såkalt CCS.

Det andre anlegget er Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn.

Planen er å fange CO2 fra minst ett av de to industrianleggene, for så å pumpe den ned under havbunnen. Men prosjektet vil kreve investeringer på minst 11 milliarder kroner, og en endelig investeringsbeslutning har latt vente på seg. Nå bekrefter Bru at hun håper på en avklaring i forslaget til statsbudsjett for 2021.

– Vi har en ambisjon om å ta en beslutning til høsten, sier Bru til NTB.

– Men det forutsetter et grundig forarbeid. Det er stramt med tid for å få på plass alle de tingene som trengs.

