Ap ber Solberg avklare om hun har tillit til fiskeriministeren

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Terje Aasland krever full klarhet og opprydding etter opplysningene om at Sivertsen søkte om etterlønn som ordfører i tidligere Lenvik kommune etter at han hadde tiltrådt som statssekretær, og at Sivertsen i en periode mottok dobbel lønn både som ordfører og statssekretær.

– Dette er moralsk forkastelig, sier Aasland til NTB.

Han sier Ap mandag vil sende en rekke spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) om saken.

– Vi vil blant annet stille spørsmål om statsministeren har tillit eller ikke til fiskeriministeren, sier Aasland.

SV stilte det samme spørsmålet forrige uke, men har foreløpig ikke fått svar fra Solberg.

– Haster med avklaring

Aasland sier det nå er viktig å få klarhet i hele sakskomplekset.

– Det gjelder både dette at han skal ha fått dobbeltlønn som ordfører og statssekretær, og det at han søkte om etterlønn etter at han tiltrådte som statssekretær. Vi må også få klarhet i hvorfor næringsministeren godkjente at han kunne fortsette som ordfører etter at han ble statssekretær, sier Aasland.

– Vi må også få klarhet i hva han visste og ikke visste om avkorting av etterlønn. Det står svart på hvitt i kommunestyrevedtaket at det skal avkortes krone for krone, sier han.

Aasland sier spørsmålene til Statsministerens kontor (SMK) vil bli sendt i løpet av dagen.

– Det haster å få klarhet i det. Vi kan ikke leve med at den type ubesvarte spørsmål ligger der, sier Aasland.

– Svekket tillit

– Du kaller Sivertsens handlinger for moralsk forkastelig. Betyr det at du mener han bør gå av som fiskeriminister?

– Min personlige vurdering ut fra det som er kjent så langt, er at han har betydelig svekket tillit. Så må vi vurdere det bildet som parti når vi har fått svar på våre spørsmål. Da må vi vurdere hvordan vi tilnærmer oss dette, sier Aasland.

I et intervju på NRKs Politisk kvarter mandag morgen uttalte Sivertsen at «saken ble helt feil», og at han nå har et sterkt ønske om å få annullert etterlønnsavtalen og få tilbakebetalt det som ble utbetalt.

Sivertsen uttalte at han ikke vurderte om det var riktig å søke om etterlønn fra hjemkommunen etter at han begynte som statssekretær.

– To fulle jobber

Det var Dagbladet som avslørte at fiskeriministeren fikk dobbel lønn da han både jobbet som ordfører i den nå avviklede Lenvik kommune og som statssekretær i regjeringen fra 4. november.

I tillegg søkte han om etterlønn i halvannen måned fra kommunen, og søknaden ble levert inn tre uker etter at han startet som statssekretær.

Sivertsen sier han både gjorde en full jobb som ordfører i Lenvik kommune og som statssekretær i fjorårets to siste måneder.

– Vi var midt i en relativt heftig innspurt med sammenslåing av fire kommuner, og jeg var nødt til å holde den kursen videre slik at vi fikk avsluttet prosessene som pågikk, forklarte han.

Anmeldt

SVs Kari Elisabeth Kaski synes «det stinker av hele saken».

– Det er vanskelig å se for seg at han har skjøttet de vervene med fullt fokus på begge to og i det hele tatt har rett til å kreve de to godtgjørelsene, sier hun til NRK.

Hun peker på at han også bevisst sendte en søknad om etterlønn etter at han tiltrådte som statssekretær.

Rød Ungdom varslet mandag at de har politianmeldt fiskeriministeren for bedrageri i forbindelse med saken om etterlønn, melder Dagbladet.

