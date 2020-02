Tomannsbolig i Florø overtent, to nabohus evakuert

NTB Innenriks

Vest politidistrikt fikk melding om brannen i et boligfelt i Florø fredag klokka 23.39, og alle nødetater er på stedet. Klokken 0.14 opplyser politiet at flammene har tak i hele tomannsboligen, og at brannvesenet ikke har kontroll.

To nabohus er evakuert, i tillegg til at ni personer ble evakuert først fra den brennende boligen.

– Vi har ikke oversikt over hvilke deler av boligen de oppholdt seg i. Vi har ikke melding om noen skadde, sier operasjonsleder Steinar Hausvik til NTB.

Det er mye røyk og vind i området, og beboere i nærheten bes holde vinduene lukket.

Politiet kjenner ikke til årsaken til brannen.

