Leteaksjon i Kristiansand avsluttet

Politiet i Agder melder lørdag morgen at de nå har verifisert at det kun har vært én person i vannet, ikke tre slik det tidligere ble opplyst.

– Redningsaksjonen på Korsvik marina er avsluttet. En mann har blitt kjørt sykehuset i Kristiansand, opplyser politiet.

Det var en vekter som klokka 4.45 meldte fra at en person lå i vannet ved Korsvik marina. Nødetatene ble sendt til stedet og fikk mannen på land. Han opplyste at ytterligere to personer skal ha vært i en båt som hadde kantret, og en storstilt redningsaksjon ble igangsatt for å finne de angivelig savnede personene.

