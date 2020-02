Kontrollert nedbrenning av tomannsbolig i Florø – 13 evakuert

NTB Innenriks

Vest politidistrikt fikk melding om brannen i tomannsboligen i et boligfelt i Florø i Nordfjord fredag klokken 23.39, og alle nødetater ble sendt til stedet.

Brannmannskapene klarte ikke å hindre at tomannsboligen ble flammenes rov, og politiet melder klokka 1.45 at det foretas en kontrollert nedbrenning. Det er ikke lenger fare for spredning til andre hus.

I alt ble 13 personer evakuert fra det brennende huset og to nabohus. Ni personer ble først evakuert fra den brennende tomannsboligen, deretter fire fra to nabohus.

– Vi har ikke oversikt over hvilke deler av boligen de oppholdt seg i. Vi har ikke melding om noen skadde så langt, men noen brannfolk har fått i seg litt røyk, sier operasjonsleder Steinar Hausvik til NTB.

Brannfolkene fikk behanlding av helsepersonell på stedet.

Det var mye røyk og vind i området, og beboere i nærheten fikk beskjed om å holde vinduene lukket. Politiet kjenner ikke til årsaken til brannen.

