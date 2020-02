NTB Innenriks

– Bergensbanen er nå stengt for togtrafikk mellom Myrdal og Finse. Vi venter på freser fra Bane Nor som kan fjerne snø før sporet kan åpne igjen. Det er mye snø og mye vind, og vi må sikre at sporet er trygt å kjøre på, sier pressevakt Nina Schage i Vy like før klokken 10 lørdag til Bergens Tidende.

Et tog står på Voss og venter å komme seg videre.

Bane Nor sier at freseren befinner seg på Geilo, og at det sannsynligvis vil ta et par timer å få ryddet sporene.

