Snøskred, storm og uvær fører til trafikkaos i store deler av landet

Fredag ettermiddag ble en bil tatt av et 150 meter bredt snøskred Jølster i Sunnfjord.

Føreren av bilen, en mann i 40-årene, ble sendt til legevakta for sjekk. E39 ble stengt på strekningen Førde og Nordfjordeid.

Det gikk også et større snøskred over en vei i Byrkjelo i Sogn og Fjordane. Ingen er meldt savnet etter skredet.

Fredag er det stor snøskredfare i Voss, Hardanger og Heiane, og Varsom.no opplyser om at skred kan utløses både naturlig og av skiløpere.

Lørdag justeres også snøskredfaren opp til stor for Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn og Vest-Telemark.

Stengte fjelloverganger

I Sør-Norge er flere fjelloverganger blitt stengt på grunn av uværet.

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt og vil ikke bli gjenåpnet fredag. Også E134 over Haukelifjell er stengt som følge av uværet.

Både riksvei 15 Strynefjellet og riksvei 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av fare for ras. Det vil bli gjort en ny vurdering på sistnevnte strekning lørdag formiddag.

E16 over Filefjell er imidlertid åpen, men det kan bli kolonnekjøring på kort varsel.

Mat, varme klær og full tank

På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring. Statens vegvesen opplyser om ventetid på rundt tre timer fra øst mot vest, mens ventetiden beregnes på to timer fra vest mot øst.

Statens vegvesen ber bilister om å belage seg på lange køer og mye venting.

– Folk bør ha nok drivstoff på bilen. De bør også ha med seg varme klær og mat og drikke, slik at dersom det blir stopp, så har de alt de trenger for å ikke bli kalde og sure og lei, sier overingeniør Torgeir Bang i Statens vegvesen til TV 2.

Full storm i nord

Også i nord herjer uværet, og flere kommuner har fredag vært isolert som følge av stengte veier. Spesielt Finnmark er hardt rammet av trafikale utfordringer.

– Det er i det hele tatt ganske isolert i Finnmark i dag. Det er veldig mange mennesker som er rammet av dette, sier trafikkoperatør Bente Nyland til NRK.

Uværet har ført til at flere brøytebiler har kjørt seg fast i all snøen.

– Brøytebilene beskriver det som et inferno av hvitt. De ser ingenting, sier Nyland.

På E6 over Saltfjellet i Nordland er det fredag kveld kolonnekjøring. Også E6 på Sennalandet i Troms og Finnmark ble stengt fredag kveld på grunn av uværet. Dermed er veien mellom Alta og Hammerfest stengt.

Denne helgen avsluttes vinterferien for store deler av landet. Ferien starter for Buskerud, Hordaland, Oppland og Rogaland.

