Røde Kors og Norske redningshunder er på vei til stedet fredag ettermiddag.

Snøskredet ble meldt like etter klokka 15.

Skredet gikk over Hjellevegen og er omtrent 50 meter bredt og fire-fem meter høyt. Alle beboere i området er gjort rede for, og det er ikke observert at noen er tatt av skredet.

