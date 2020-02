Hele Nordkapp isolert – 40 personer evakuert

NTB Innenriks

Det var tre hendelser på E69 i Nordkapp torsdag som førte til at Nordkapp nå er isolert, og at rundt 40 personer måtte evakueres torsdag ettermiddag og utover kvelden, melder Statens vegvesen.

– Det har gått mange ras i løpet av torsdagen, og det er fortsatt stor rasfare. Værmeldingen tyder på at været fredag vil bli enda dårligere, med mye snø og vind, sier byggeleder Torkjell Johnsen i Statens vegvesen.

Inntil videre er værfaste yrkessjåfører, bilister og bussturister, samt hele Nordkapp kommune isolert fra omverdenen.

Først var det en hendelse i 12.30-tida ved Revva, der en kolonne med to brøytebiler, en følgebil og tre-fire personbiler på vei fra Skarsvåg til Honningsvåg kjørte seg fast, og 12 personer måtte gå noen hundre meter ned fra fjellet til Kamøyvær.

Så gikk det et skred over E69 i Skipsfjorden i 15-tiden, et 30 meter langt skred som var et par meter høyt. Der ble en brøytebil, et vogntog og fire personbiler stengt inne nord for massene. Personene i kjøretøyene ble evakuert til Kamøyvær, med de andre.

Så, i 16.30-tida mellom Olderfjord og Honningsvåg var det en finsk turistbuss med 16 asiatiske passasjerer og sjåfør som kjørte seg fast like nord for Repvåg. Ved hjelp av brøytebil kom bussen løs.

Alle de evakuerte er i sikkerhet, men Johnsen sier det er usikkert når E69 kan åpnes igjen.

Statens vegvesen vil gjøre en ny vurdering av situasjonen i 9-tiden fredag.

