Bane Nor har økt beredskap på Bergensbanen

Den ekstra beredskapen er satt inn mellom Haugastøl og Mjølfjell, opplyser de på sine nettsider.

– Målet vårt er å holde banen åpen, men blir det uforsvarlig å sende tog over, tar vi selvfølgelig konsekvensene av det, sier pressevakt Liv Tone Otterholt.

Meteorologene har varslet uvær på høyfjellet i Sør-Norge i helgen, og det er stor snøskredfare på Hardangervidda.

Strekningen mellom Myrdal og Hallingskeid var tidligere denne uka stengt i to og et halvt døgn på grunn av et snøras ved et snøoverbygg like øst for Kleven bru.

