Store skader etter brannen i Dombås kirke – kirkeorgel totalskadd

Bilder fra innsiden av kirken viser forkullede kirkebenker, dører og en altertavle som er full av sot. På gulvet er det svartbrent isolasjon og annet materiale som har falt ned fra takkonstruksjonen i kirken.

Det er også store skader i inngangspartiet, og flere vinduer er knust, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

– Dette er helt tragisk. Kirken er et viktig samlingspunkt og et historisk bygg, sa ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste (Ap) i Dovre kommune til NTB torsdag morgen.

Brant i flere timer

Det var klokka 03.13 natt til torsdag at brannalarmen gikk i kirken fra 1939, som er murt i sparagmitt fra Gudbrandsdalen, ofte kalt Jøndalsstein.

Brannkorpsene fra Dombås, Dovre, Otta og Lesjaskog rykket ut til stedet, men brannen var vanskelig å slokke både på grunn av vind og kirkens konstruksjon.

Ved 4.30-tiden ble det meldt om mye røyk fra spiret, og at det var mye vind på stedet. Like før klokken 5 hadde brannen spredt seg til utsiden av kirken. Siden kirken ligger nær flere boliger, var det frykt for spredning, og kommunen vurderte å sette krisestab.

Ved 6.15-tiden opplyste politiet til NTB at det var kontroll på kirkebrannen.

Frykter kirkeorgel har gått tapt

Korskirken er tegnet av arkitektene Magnus og Espen Poulsson. For nesten nøyaktig ett år siden fikk kirken et nytt orgel i forbindelse med byggets 80-årsjubileum.

Orgelet er ifølge TV 2 verdt rundt 4 millioner kroner. Torsdag ettermiddag opplyser organist Jørgen Brandli til VG at orgelet er totalskadd.

– Vi har gledet oss stort over orgelet. Vi hadde en stor innsamlingsaksjon, og det var viktig for oss, sier rådsleder Guri Ruste i Dovre kirkelige råd til kanalen.

Altertavla i kirken er malt av Greta Thiis og viser Kristus i mandorla, flankert av ti scener fra Jesu liv og lidelseshistorie og ti mindre bilder med kors og blomstermotiv.

Ifølge operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt er det foreløpig vanskelig å si noe hvor stor skade de ulike gjenstandene i kirken har fått i brannen, men at det er sot-, røyk- og vannskader på hele inventaret.

Ukjent brannårsak

Det ble først meldt at brannen startet ved hovedinngangen, men ifølge operasjonsleder Solberg var det torsdag formiddag for tidlig å si noe om årsaken.

– Det er for tidlig. Vi vil gjøre undersøkelser i kirken, men vi må avvente til det er klart til at vi kan gå inn i kirken, sier Solberg.

Politietterforskningen vil bli et samarbeid mellom krimteknikere og fagpersonell som elektrikere og lignende, forklarer han.

