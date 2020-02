Bergensbanen trolig åpen om få timer

NTB Innenriks

Snøraset traff et snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid. Rundt 25 meter av bygget ble skadd, og kontaktledningen ble revet ned på strekningen.

Bane Nor estimerte først at strekningen mellom Ustaoset og Myrdal kunne åpnes igjen ved midnatt.

– Rasstedet er ryddet for snø, og det ødelagte snøoverbygget er fjernet. Strekningen som har vært stengt for trafikk er også ryddet for snø. Vi arbeider nå med å reparere kontaktledningen og anslår at strekningen vil være åpen i løpet av få timer. Dette påvirker ikke persontogtrafikken, skriver Bane Nor i en oppdatering klokken like før midnatt onsdag.

Normal kjøring opptas trolig først utover formiddagen torsdag, ifølge Vy.

Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy opplyste onsdag at det ville være buss for tog onsdag og natt til torsdag. Morgentogene står også i fare for å bli erstattet med alternative framkomstmidler.

– Vi jobber på spreng med å flytte togene til riktig plass, slik at vi kan oppta normal kjøring utover formiddagen i morgen, sa Scholz onsdag.

Lokaltogene mellom Bergen, Voss og Myrdal går som normalt.

Bane Nor omtaler ryddearbeidet som utfordrende på grunn av de store snømengdene i fjellet. Maskinene har problemer med å komme fram.

Onsdag ettermiddag hadde en arbeidsmaskin kjørt seg fast i en 60 meter lang og 4 meter høy snøfonn én kilometer øst for Finse. Maskinen kom seg etter hvert løs, slik at brøytingen kunne fortsette.

(©NTB)