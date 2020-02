Riksadvokaten gir tydelig Nav-beskjed til påtalemyndigheten

NTB Innenriks

I rundskrivet tegner riksadvokat Jørn Sigurd Maurud opp de viktigste målene og prioriteringene for behandlingen av straffesaker for 2020.

Nav-saken blir trukket fram som et eksempel på hva som ikke må skje.

«Det må for enhver pris unngås at EU/EØS-regelverk av betydning for siktedes rettssikkerhet ikke blir fanget opp. Dette innebærer at påtalemyndigheten – på alle rettsområder – i enda større grad enn tidligere må foreta en selvstendig vurdering av sakens rettslige sider», skriver Maurud.

