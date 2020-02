Stengte overganger og værfaste turister på fjellet

NTB Innenriks

Heller ikke tirsdag blir E134 Haukelifjell åpnet slik at de 50 værfaste gjestene på Haukeliseter fjellstue kommer seg hjem til jobb og skole.

– Det er litt lettere i dag, men fortsatt mye vind, og det har falt mellom 30 og 40 centimeter snø i løpet av natten, sier bestyrer Haakon Aarthun.

Han forteller at gjestene blant annet har bidratt med snøhulebygging, spørrekonkurranse og et improvisert foredrag om Nepal for å få tiden til å gå. Selv forsikrer han om at de har nok mat og utstyr til å kunne ta seg av gjestene i flere dager fremover.

– Skulle det oppstå en akuttsituasjon, kan vi nok få dem ut også, men sånn som det er nå, kan vi ikke bevege oss langt, sier bestyreren.

Uvær i fjellet i Sør-Norge fører til flere stengte fjelloverganger tirsdag morgen Det gjelder riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 Aurland-Hol og riksvei 13 over Vikafjellet. På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring.

På grunn av snøras og dårlige værforhold er det også full stans på Bergensbanen mellom Ustaoset og Myrdal. Bane Nor skal komme med oppdatert informasjon tirsdag klokka 12.

– Inntil videre må passasjerene følge med, belage seg på at ting tar tid og at de eventuelt må prøve seg på fly hvis de er nødt til å bevege seg mellom vest og øst, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

(©NTB)