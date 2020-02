To menn pågrepet etter ransforsøk i Oslo

NTB Innenriks

Politiet meldte om ransforsøket på Briskeby i Oslo like etter klokken 22 søndag kveld, og meldingen om pågripelsene kom en drøy time senere. Operasjonsleder Thor Gulbrandsen opplyser til NTB at det ble brukt kniv under ransforsøket, der det skal ha vært tre mørkhudede gjerningsmenn som løp fra stedet i retning sentrum, uten å ha fått noe med seg.

– Den fornærmede er en 20 år gammel mann. Han ble ikke alvorlig skadd i hendelsen, men er kjørt til Ullevål sykehus og innlagt med overflateskader etter kniven, sier Guldbrandsen.

– De to som er pågrepet er to menn, 21 og 23 år. Så får vi se om de snakker inn flere personer i saken når de er avhørt. Vi har ingen grunn til å tro at de kjente fornærmede fra før av, sier politiet.

Pågripelsen foregikk uten større dramatikk ved den franske skolen, etter at det ble gjennomført en kontroll av flere personer i området, basert på beskrivelse.

– De ble pågrepet ved den franske skolen, ved Skovveien og Colbjørnsens gate. De ble stanset fordi de stemte med beskrivelsen, og de viste seg å være rette personer, sier operasjonslederen.

