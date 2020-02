Saltbil veltet i Telemark – svært glatte veier i Sør-Norge

NTB Innenriks

Veitrafikksentralen i Sør advarer om stedvis krevende kjøreforhold i Grenland på grunn av regn som fryser på bakken, og lover at de har alle sine mannskaper ute for å hjelpe til med å sikre forholdene på veiene, men det er ikke bare bare, selv for proffene.

Klokka 4.05 natt til mandag fikk Sørøst politidistrikt inn melding om et trafikkuhell i Nome i Telemark, der en saltbil hadde har kjørt av veien og veltet på et veldig glatt sted.

– Heldigvis gikk det bra med fører, han har litt vondt i beinet, men skal ellers være uskadd. Bilen velta rundt, sier operasjonsleder Truls Fjeld til NTB.

På vei opp for å bistå gikk det skeis for en av brannbilene.

– Den ene brannbilen som var på vei opp dit, skled av veien. Det skjedde pent og pyntelig, uten noen eller noe ble skadd. I tillegg står en bilberger og strøbil fast. Det viser akkurat hvor glatt det er der ute nå, sier Fjeld.

Alle bilister som er ute, bes tilpasse seg forholdene og vise hensyn.

