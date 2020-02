NTB Innenriks

Det var Kvinnheringen som først omtalte saken.

Politiet forteller til avisa at de ikke mistenker at det har skjedd noe straffbart, men at hendelsen fortsatt blir etterforsket.

Torgeir Fosse ved Kvinnherad lensmannskontor opplyser til Kvinnheringen at politiet er interessert i alle mulige opplysninger fra folk som oppholdt seg Herøysund-området mellom klokka 01.00 og 10 lørdag morgen.

Ifølge Dagbladet ble kvinnen fløyet til Haukeland sykehus i Bergen. Tilstanden til kvinnen er kritisk.

