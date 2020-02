NRK er usikre på omfang av MGP-stemmetrøbbel

NTB Innenriks

I sosiale medier hevder mange fortvilte fans at de ikke fikk stemt, selv etter at systemet var oppe igjen.

Mandag formiddag klokken 10 skal det være et møte i NRK for å finne ut hva som egentlig gikk galt lørdag kveld.

– Vi har fått noen rapporter, og vi vet ikke helt omfanget av dette ennå. Det jeg har fått beskjed om, er at Norge har valgt sin vinner, at stemmene kom inn og at det var svært få som ikke greide å komme gjennom. Men dette er jo en av de tingene vi skal få svar på i løpet av dagen, sier fungerende direktør Christina Rezk Resar i NRKs underholdningsavdeling.

Systemet brøt sammen

Da publikum lørdag kveld skulle stemme fram sine fire favoritter blant de ti deltakerne, brøt systemet sammen. Dette førte til at NRK måtte ty til plan B, nemlig en folkejury på 30 personer hadde på forhånd plukket ut sine fire favoritter, basert på studioinnspillingene av artistenes sanger.

Senere i sendingen kunngjorde programlederne at de tekniske problemene var fikset og at publikum kunne stemme på de fire som sto igjen.

Til syvende og sist sto forhåndsfavoritten Ulrikke Brandstorp (24) igjen som vinner med sin popballade «Attention». 24-åringen skal dermed representere Norge i Eurovision i Nederland i mai.

Klagestorm

Kringkastingsrådet har mottatt over 750 klager i kjølvannet av stemmekrøllet.

Flere av klagerne krever ny avstemning på grunn av at juryen kun hadde hørt låtene på forhånd og ikke faktisk sett sceneshowet lørdag kveld.

Prosjektleder Stig Karlsen i Melodi Grand Prix møtte pressen dagen etter finalen og sa at det er helt uaktuelt med ny stemmegivning etter stemmekrøllet.

