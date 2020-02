Matbutikk ranet i Stavanger

NTB Innenriks

Mannen kom inn i butikken og truet til seg penger ved å si at det var et ran, ifølge Sørvest politidistrikt.

Det er uklart om det ble brukt våpen til å true med. Politiet gjør undersøkelser på stedet.

Hendelsen skjedde ved Badedammen i Stavanger. Meldingen om ranet kom klokka 20.47.

Det er lite som tyder på at det er brukt noen gjenstand, opplyser operasjonsleder Irene Ragnhildstveit til VG.

– Men hva enn han har gjort, så har det vært nok til å skremme de ansatte, sier hun.

Ragnhildstveit vet ikke noe om hvor mye penger mannen ranet til seg.

Det skal ikke ha vært stor dramatikk knyttet til hendelsen, opplyser politiets innsatsleder Torleif Paulsen til Stavanger Aftenblad

– Vi skal fortsatt avhøre vitner her, så jeg ønsker ikke å si noe detaljert om ranet. Men det skal ikke ha vært noen stor dramatikk, sier han.

Paulsen bekrefter at det finnes overvåkingsbilder av raneren.

– Han gikk ut døren, og deretter har vi ikke noen spor av ham, sier Paulsen.

Det var ingen kunder i kassen da ranet skjedde, men det var kunder i butikken. Innsatslederen sier at han ikke har inntrykk av at kundene skjønte at det pågikk et ran.

(©NTB)