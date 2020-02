Én million så MGP-stemmekaos

NTB Innenriks

I snitt hadde sendingen 950.000 seere, 1,1 millioner seere på det meste, mens totalt 1,6 seere var innom sendingen i løpet av kvelden, ifølge Dagens Næringsliv.

NRK mener det er gledelig at sendingen hadde så mange seere til tross for stemmekrøllet.

– Én ting er at vi ser i seerkurven for programmet at det ikke blir færre seere, uavhengig av hva som skjer med avstemmingen, også er det vel aldri trist at det er mange som velger å følge med på sendingen, uansett hva som skjer med systemene, sier analysesjef Kristian Tolonen i NRK.

(©NTB)