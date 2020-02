Tre biler i brann på Bøler i Oslo

NTB Innenriks

Oslo brann- og redningsetat meldte om brannen klokken 4.35 natt til søndag. Bilene sto i Utmarksveien på Bøler.

– Mulig spredning til andre biler, men det skal ikke være fare for spredning til bygninger, meldte brannvesenet.

Kort etter den første meldingen oppdaterer etaten med at det er tre biler som brenner og at brannmannskap på stedet har god kontroll på flammene.

Politiet opplyser at det var et vitne som klokka 4.29 meldte fra om brann i en bil som sto inne på parkeringsplassen til Bøler senter.

– Vitnet så først at det var mye flammer i en bil som så spredte seg til to andre biler som sto i nærheten. Ut over dette skal det ikke være spredningsfare eller fare for mennesker, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet utelukker ikke at brannen kan ha en naturlig årsak, men heller ikke at den kan være påsatt. Mens brannvesenet arbeidet med slokking hadde politiet patruljer i området for å lete etter mulige vitner som kan kaste et lys over saken.

Natt til fredag var det en bilbrann på Sagene i Oslo som politiet mistenker ble antent. Operasjonslederen sier at det ikke er grunn til å tro at det er noen sammenheng mellom brannene.

