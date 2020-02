Politiet knep sykkeltyver i Oslo

NTB Innenriks

Mennene syklet av gårde i retning Carl Berner på tyvegodset de tok fra sykkelforretningen i Marstrandgata.

Den første meldingen om innbruddet kom klokka 8.39 fra politiet, som 25 minutter senere kunne melde at en av de to syklistene var pågrepet.

– Vi fikk mange meldinger om at det pågikk innbrudd rundt klokka 8.15. To personer hadde tatt seg inn i butikken, og tok med seg to sykler som de stakk av på, sa operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til VG.

Ifølge politiets vitneopplysninger kastet de en murstein eller lignende gjennom vinduet for å komme inn i butikken.

