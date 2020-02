MGP-sjef: Uaktuelt med ny avstemning

NTB Innenriks

Han møtte pressen dagen derpå MGP-finalen, hvor stemmekrøll førte til at en jury på 30 mennesker stemte fram de fire finalistene, uten å ha sett showet.

Stemmene deres var sendt inn på forhånd og baserte seg på studioinnspillingene til hver av låtene, og ikke på liveshowet, skriver Aftenposten.

– Dette var en jury som var satt opp for en ekstrem situasjon, hvis det utenkelige skulle skje, og det skjedde, sier prosjektleder Stig Karlsen for MGP til Dagbladet.

Til tross for at folk ikke fikk stemt fram sine favoritter under sendingen, er det uaktuelt å gjennomføre en ny avstemning.

Folket og juryen overens

– Stemmene vi har fått fra folket er i tråd med det juryen har gitt, sier Karlsen.

Ifølge Karlsen var juryen valgt ut redaksjonelt ut ifra et par kriterier. Den besto av privatpersoner i ulik alder, fra hele landet. Ingen av dem har bindinger til tv- eller musikkbransjen.

Han understreker at vinneren av årets MGP-finale, Ulrikke Brandstorp, har vært storfavoritt hele veien.

– Jeg tror Ulrikke tar seieren i Rotterdam, sier Karlsen.

Systemet brøt sammen

Den vanlige måten å stemme på gjennom telefonlinjen var i år erstattet med en stemmefunksjon på NRK.no. Nytt av året var at seerne kunne sende inn emojis etter hvert, som indikerte hvilke følelser de hadde rundt låtene. Den store pågangen førte imidlertid til at nettsiden brøt sammen.

Dermed var det en folkejury på 30 mennesker som avgjorde hvilke fire artister som gikk videre av de totalt ti finalistene. Etter dette ble folkets stemmer igjen tatt med i beregningen.

NRK mottok over 700.000 stemmer i den siste runden.

– Vi må evaluere dette på alle plan og vurdere om backup-juryen skal være enda sterkere neste år, sier prosjektleder Stig Karlsen.

