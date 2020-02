Gutt utsatt for vold og ran på buss i Oslo

NTB Innenriks

Hendelsen vest i Oslo skjedde like før klokka 23.30 lørdag kveld. Inne på 23-bussen på vei mot Lysaker gikk sju eller åtte gutter til angrep på en 14-åring. Han ble slått og nikket til av de, trolig eldre guttene, som også stjal fra gutten, blant annet airpods.

– Bussen var i området ved Smestad da hendelsen inntraff. Bussjåføren har nok registrert noe, men kanskje ikke forstått alvoret av det som skjedde. Det har gått relativt bra med 14-åringen, han er ikke påført alvorlige skader, men han er så klart preget av å ha blitt tatt av så mange andre, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen opplyser at politiet ved 0.45-tiden hadde kontroll på fire gutter de mistenker kan ha vært med under hendelsen, og at de leter etter de øvrige.

