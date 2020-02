30 trær over veiene på Østlandet – mange fjelloverganger stengt

NTB Innenriks

Allerede lørdag varslet Meteorologisk institutt om fare for kraftig vind over Østlandet og Telemark. I løpet av natten fikk Øst politidistrikt varsel om trær som hadde falt over veien en rekke steder. Kraftig regn og vind var årsaken.

– Det er nærmere 30 steder hvor vi har fått varsel. Varslene er stort sendt videre til lokale veimyndigheter som må rydde opp, sier operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til NTB.

Ingen hovedveier er blitt sperret som følge av trefall, bare mindre trafikkerte kommunale veier og noen fylkesveier.

– Et sted, på E18 ved Svartskog, ble det varslet om et tre som sto i fare for å falle over veien, men det ble løst før veien ble blokkert, sier operasjonslederen.

Ingen ulykker skal ha skjedd som følge av de nedblåste trærne.

Mange stengte veier

Mens det blåste kraftig på Østlandet, var de fleste fjellovergangene i Sør-Norge søndag morgen stengt som følge av forholdene. Flere av veiene var delvis åpne lørdag kveld, men endrede forhold hadde ført til stengning i løpet av natten.

Riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 Hol – Aurland, fylkesvei 53 Tyin – Årdal og riksvei 13 over Vikafjellet er alle helt stengt. Fylkesvei 52 over Hemsedalsfjellet er åpen, men bare for kolonnekjøring.

I Midt-Norge melder Statens vegvesen om at fylkesvei 705 mellom Stuggudal og Brekken i Tydal er stengt på grunn av uvær. E6 over Dovrefjell ble stengt sent lørdag kveld og omkjøring ble skiltet til riksvei 3 gjennom Østerdalen, men klokka 6.30 ble veien over fjellet åpnet igjen.

Jordras

Sent lørdag kveld gikk det også et tre meter høyt jordras over fylkesvei 5406 ved Kallestadsundet i Stamnes i Vaksdal. Ingen personer eller biler skal ha blitt tatt av raset, men veien er fremdeles sperret søndag morgen, opplyser Vest politidistrikt til NTB.

Politiet varslet om raset klokken 23.50 etter selv å ha blitt varslet en snau halv time tidligere. Raset, som var 15–20 meter bredt og tre meter høyt, gikk over fylkesveien og ned mot Kallestadsundet. Politiet i Vest politidistrikt meldte at det er ikke er noen hus i umiddelbar nærhet til raset.

– Raset vil ikke bli ryddet i natt, tidligst i dagslys søndag. Beboere i området Træet er per nå isolert, varslet politiet natt til søndag

(©NTB)