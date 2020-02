NTB Innenriks

– Dette er livets opplevelse, utbrøt Ulrikke Brandstorp etter at kåringen var et faktum.

Ulrikke Brandstorp skal dermed representere Norge i finalen i Eurovision Song Contest 2020, som går av stabelen i Rotterdam i Nederland i mai.

Låten «Attention» har Brandstrop skrevet sammen med Christian Ingebrigtsen og Kjetil Mørland. Ifølge 24-åringen handler låten om kjærlighet, og at man endrer seg for å få oppmerksomheten fra et annet menneske.