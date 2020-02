Norske helsemyndigheter forbereder seg på koronaviruset

NTB Innenriks

Selv om mange trolig vil bli smittet, understreker overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet overfor ABC Nyheter at risikoen for å dø ser ut til å være veldig lav.

– Vi vet ikke nok om dette viruset annet enn at folk med kroniske sykdommer dør i større grad enn friske mennesker. Samtidig har også friske mennesker dødd etter å ha blitt smittet av dette viruset. Derfor må vi absolutt ta dette på alvor. Dette viruset kan ta livet av hvem som helst, sier Aavitsland.

Vanskelig å vite

I Norge planlegger helsemyndighetene ut ifra at viruset snart vil spre seg i den norske befolkningen.

– Det er veldig vanskelig å vite hvordan dette vil utvikle seg. Dersom viruset etablerer seg vil det før eller senere spres til de fleste land i verden. Sannsynligvis er det ikke noe immunitet mot dette viruset blant folk. Derfor vil veldig mange før eller senere bli smittet. Om det tar to år eller ti år, det vet vi ikke, sier overlegen.

En vaksine mot det nye koronaviruset kan være klar om ett og et halvt år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ingen smittede i Norge

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har den siste tiden intensivert arbeidet med å informere nordmenn og tilreisende om smittefaren.

– Vi har foreløpig ikke så voldsomme tiltak i Norge, men vi tar dette absolutt på alvor. Vi planlegger for at viruset kommer til Norge, og at det før eller senere sprer seg. Hvis vi kombinerer at smitten blir utbredt, og en viss andel dør, kan det bli mange dødsfall, påpeker Preben Aavitsland.

75 personer er til nå testet for covid-19-viruset i Norge. Ingen er så langt smittet her i landet.

(©NTB)