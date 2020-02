Erna Solberg kan være inhabil i Krekar-saken

NTB Innenriks

Det kommer fram i en habilitetsvurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet, melder NRK.

Onsdag kom vedtaket fra Justis- og beredskapsdepartementet om at Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, kan utleveres til Italia. Der ble han i fjor sommer dømt til 12 års fengsel for å ha planlagt terror.

Før vedtaket vurderte lovavdelingen i departementet om statsråd Monica Mæland (H) var inhabil i saken. De konkluderte med at hun ikke var det. Bakgrunnen for at spørsmålet ble reist var hennes relasjon til statsminister Erna Solberg, fordi Krekar i 2012 ble straffedømt for blant annet alvorlige drapstrusler rettet mot Solberg.

I habilitetsvurderingen står det om statsministeren:

«Vi legger til grunn at Solberg på grunn av det nevnte straffbare forholdet, ville vært inhabil til å delta ved behandlingen av begjæringen om utlevering av Ahmad.»

Krekar har en frist på tre uker for å få utleveringsspørsmålet inn for Kongen i statsråd. Krekars advokat Brynjar Meling sier at statsministerens habilitet kan bli tema i klagen.

– Det er et moment som vi har registrert. Så får vi vurdere hvilken betydning det skal ha i selve klagen og hvilken rolle Erna Solberg skal ha i det, sier Meling til NRK.

