Mann funnet i sjøen på Sunnmøre – fløyet til sykehus

NTB Innenriks

Det opplyser Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge.

Et redningshelikopter rykket ut etter melding om at en fritidsbåt med en mann om bord fikk trøbbel nord for Kvamsøya på grunn av været. Meldingen kom klokken 13.14.

Båten hadde gått på et skjær og sank etter kort tid. Helikopteret fant mannen i sjøen et stykke unna båten etter få minutter, opplyser politiet.

– Vi har snakket med mannen på sykehuset og etterforsker saken. Så får etterforskningen vise om dette var et hendelig uhell, sier operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

(©NTB)