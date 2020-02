Mann dømt til over elleve års fengsel for drap på fetter i Bergen

NTB Innenriks

Han dømmes også til å betale litt over en million kroner i erstatning og oppreisning.

Dommen omfatter også mishandling av en tidligere samboer og grove trusler mot tre personer. Ekssamboeren og ytterligere en kvinne tilkjennes til sammen 120.000 kroner i oppreisningserstatning.

Da rettssaken startet i Bergen tingrett 24. januar, erkjente 22-åringen straffskyld for drapet. Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

– Straffen er helt i øvre sjikt i forhold til hva vi hadde forventet, sier 22-åringens forsvarer, advokat Jørgen Riple, til Bergensavisen.

Til Bergens Tidende sier advokaten at hans klient uttrykker anger over drapshandlingen og håper de to sidene av familien kan forenes.

– Han har forståelse for at sinne er rettet mot ham, men håper det ikke rettes mot hans øvrige familie, sier Riple.

Ni stikk

Avdøde ble påført til sammen ni stikk i kroppen.

«Tiltalte hadde med seg kniv til en situasjon han visste kunne bli konfliktfylt. I forhold til en person som var ubevæpnet, valgte han å bruke kniven gjentatte ganger mot sårbare områder på fornærmedes kropp», skriver tingretten.

Retten mener at det er flere straffeskjerpende forhold som gjør at utgangspunktet for straffen burde være markert mer enn tolv år. Et utgangspunkt for alle forholdene mannen er dømt for, mente retten var mellom 13,5 og 14 års fengsel, men den bemerker at 22-åringens tilståelse har hatt betydning.

«Det er viktig at tiltalte gis en markert rabatt for tilståelsen. Retten er enig med aktor i at passende straff etter dette kan settes til elleve år og seks måneders fengsel», skriver tingrettsdommer Karstein Rye.

Circle K-stasjon

Drapet skjedde utenfor en Circle K-stasjon i Bergen om kvelden 15. februar i fjor. Under et masseslagsmål ved bensinstasjonen knivstakk 22-åringen fetteren sin flere ganger i overkroppen. Et vitne som var på bensinstasjonen, ringte etter ambulanse da han forsto hvor alvorlig situasjonen var.

Politiet var første nødetat på stedet. De besluttet å kjøre 28-åringen til akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus. Rundt en time etter voldsepisoden døde mannen av skadene han hadde blitt påført.

Til sammen tolv personer ble pågrepet og siktet for ulike straffbare forhold i forbindelse med drapet, men bare fetteren ble stilt for retten, tiltalt for å ha utført selve drapet.

Said Bassam Chataya var aktiv i hiphop-miljøet under navnet «araber1». Det siste året før han ble drept, holdt han flere konserter rundt om i landet.