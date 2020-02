Kjersti Løken Stavrum blir leder i Ytringsfrihetskommisjonen – Karpe-Magdi også medlem

NTB Innenriks

Med seg får hun blant andre rapperen Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra gruppen Karpe, mediekritiker Anki Gerhardsen, samfunnsdebattant Kjetil Rolness og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

Kommisjonen skal blant annet se på tiltak mot falske nyheter. Det var tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V) som i fjor høst kunngjorde at regjeringen ville nedsette en slik kommisjon. Bakgrunnen var at de siste årenes revolusjon innen medier og kommunikasjonsteknologi har styrket ytringsfriheten, men også satt den under press.

Løken Stavrum, som er tidligere redaktør og medieleder, og i dag er administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, får med seg en mangfoldig gruppe på til sammen 18 medlemmer i arbeidet.

Bland dem er også redaktør Bård Borch Michalsen, Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter og Rødt-politiker Mimir Kristjansson.